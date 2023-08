Logan Paul affronta critiche dopo la sua proposta di scommessa da $ 1 milione

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 15 agosto 2023)affronterà Dillon Danis in una partita di boxe il 14 ottobre., personaggio dei social media e star della WWE, è disposto a scommettere $ 1che vincerà. Laha suscitatodiffuse. Nel frattempo, la piattaforma di scommesse decentralizzata Chancer ha raccolto oltre 1,3 milioni di dollari in prevendita. Lo YouTuber e personalità della WWEè in fermento per il suo prossimo evento: un incontro di boxe contro il brasiliano Dillon Danis. La partita è fissata per il 14 ottobre a Manchester, in Inghilterra., la cui fama su YouTube lo ha catapultato in affari redditizi negli sport da combattimento, è fiducioso che batterà Danis ed è disposto a scommetterci $ 1 ...