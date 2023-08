L’Obama-gay cavalca la teoria gender

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 15 agosto 2023) Oggi è ferragosto e vi tocca il pezzo di colore. Su Obama: fa già ridere così. Ma non è colpa nostra, succedono delle cose a questo mondo: Barack Barack Barack, che nome fa un po’ ridere, ma voi riderete, per quel che vi dirò. Baraccobama è sempre stato ‘n’omo misterioso, mortacci sua: non si è mai saputo davvero dove è nato, come la pensasse, in cosa credesse e adesso pure sul sesso ci sono esitazioni. Lo afferma il New York Post, subito raccattato da la Stampa, e chi siamo noi per snobbarla? La Stampa dice solo cose serie, vere, concrete, come quando il suo direttore afferma che Michela Murgia è stata praticamente avvelenata, uccisa dalla cattiveria altrui. Lei, eh. Che uno a quel punto si aspetta un panegirico per la giudice Viviana Del Tedesco e il cavalierato per il nigeriano killer “dal fisico statuario, doveva fare il pugile”. Tanto, nel mondo alla rovescia. Ma torniamo al ...