Lo sfogo di Mancini | “Le dimissioni dalla Nazionale? Non c’era più fiducia | Gravina pensava cose opposte alle mie”

(Di martedì 15 agosto 2023) A distanza di qualche oraclamorosa notizia delle, l’ex ct dellaRobertoha deciso di rispondereaccuse che lo vedono al centro di una polemica alimentata soprattuttoproposta dell’Arabia Saudita che lo vorrebbe sulla panchina della sua. “Non ho fatto niente per essere massacrato così”, le parole dia La Repubblica. “Mi sono dimesso e ho detto che è stata una mia scelta. Circolano troppeche non rispecchiano la realtà”. Perché si è dimesso? “Non mi sentivo più nell’ambiente giusto. Ho cercato più volte di parlare coned esporgli le mie ragioni. Gli ho spiegato che in questi mesi mi doveva dare tranquillità, lui non l’ha fatto e io mi sono ...

