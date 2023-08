(Di martedì 15 agosto 2023) L’Arabia Saudita potrebbe tornare a bussare alla porta delperché l’Al Ittihad è interessata aL’Arabia Saudita potrebbe tornare a bussare alla porta delperché l’Al Ittihad è interessata a. L’egiziano non è sulla lista dei cedibili, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza e in quel caso poi i due club dovrebbero trovare un accordo. Lo riporta Sportitalia.

Una puntualizzazione doverosa, visto che il centrocampista è nel mirino di una big d'Europa come il(alla ricerca di un rinforzo in mediana dopo il mancato arrivo di Caicedo). Niente da ...11.00 - Ilha l'accordo con il Brighton per Moises Caicedo, ma il Chelsea sta rallentando ... 11.11 - Nuoveinglesi per Nicolò Zaniolo . L'attaccante italiano del Galatasaray (classe ...

Liverpool, sirene arabe per Salah: le ultime Calcio News 24

