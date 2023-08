(Di martedì 15 agosto 2023) L'attaccante escedal campo perché non voleva la sostituzione,lo perdona per un motivo...

... attaccante del, quando viene richiamato in panchina e sostituito. L'attaccante è stato ripreso dalle telecamere particolarmente arrabbiato e scosso per la decisione di Jürgendi ......bene la sostituzione nel secondo tempo di Chelsea -, con una sfuriata abbastanza evidente una volta tornato in panchina. Una reazione che però non sorprende il suo allenatore Jurgen: ...Ma la volontà del calciatore ha fatto la differenza, nonostante il amanger delJürgenvenerdì scorso avesse annunciato l'accordo con il Brighton, per 110 milioni di sterline, affare ...

Liverpool, Klopp: “Salah arrabbiato Reazione normale. Vi spiego il perché…” ItaSportPress

Il tecnico tedesco Jurgen Klopp dopo aver visto sfumare Moises Caicedo, centrocampista sul quale è piombato con prepotenza e 120 milioni di euro il Chelsea, ora avrebbe chiesto ai dirigenti del ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...