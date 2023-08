Livello1 – Roma

(Di martedì 15 agosto 2023)Via Duccio di Buoninsegna, 25 – 000142Telefono: 06/5033999 Sito Internet: www.ristorante.it Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 20/60€, primi 25/30€, secondi 28/30€, dolci 8/12€ Chiusura: Domenica sera e Lunedì OFFERTA La proposta di questo ristorante, aperto ormai da alcuni anni in una zona povera di indirizzi gourmet, si basa essenzialmente sulla qualità e assoluta freschezza della materia prima ittica in vendita anche nell’attigua pescheria, che la mano dello chef tende a salvaguardare con preparazioni semplici, anche se innestate talvolta da spunti creativi. La gran parte della carta, in particolare gli antipasti e i secondi segue pertanto il mercato giornaliero e prevede anche due menù degustazione da 75€ (4 portate) e da 85€ (6 portate). Abbiamo iniziato con un eccellente e freschissimo antipasto ...

E quale miglior modo per stupire gli ospiti, se non la cucina innovativa a base di pesce Tre tra i più noti chef di, Andrea Pasqualucci (Moma), Mirko Di Mattia () e Simone Maddaleni (...E quale miglior modo per stupire gli ospiti, se non la cucina innovativa a base di pesce Tre tra i più noti chef di, Andrea Pasqualucci (Moma), Mirko Di Mattia () e Simone Maddaleni (...

Allerta gialla per ondate di calore a Cagliari, fino a 34° RaiNews

Dalle tagliatelle di seppia alla puttanesca di Andrea Pasqualucci (Moma) al "causushi" di Mirko Di Mattia (Livello1), passando per il calamaro scottato di Simone Maddaleni (Madeleine Rome).Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, dall’allerta 0, verde, di ieri si passerà a quella gialla, ...