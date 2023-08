LIVE – Musetti-Evans 6-4 1-1 | primo turno Masters 1000 Cincinnati 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 15 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). I due proveranno ad iniziare la loro partita dopo un’ultima giornata caratterizzata dal rinvio di numerosi match per via delle condizioni meteo poco favorevoli su tutto il territorio dell’Ohio. Impegno tutt’altro che agevole per il carrarino, che la scorsa settimana a Toronto è riuscito a spingersi fino agli ottavi di finale. Il piccolo britannico, infatti, si trova in ottima forma avendo recentemente trionfato a Washington. Partita aperta ed equilibrata, dunque, conleggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. L’azzurro, inoltre, ha vinto ...

SEGUI ILDI- EVANS PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Evans scenderanno in campo oggi (martedì 15 agosto) . I due giocatori sono pianificati come secondo incontro ...... secondo Masters 1000 in preparazione degli US Open, sarà tuttofino a domenica 20 agosto su ... Guadagnano una posizione anchee Berrettini. Il circuito si sposta adesso a Cincinnati, da ......della sessione serale) tra lunedì e martedì scenderà in campo Lorenzocontro il britannico Daniel Evans . Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Questa la programmazione...

LIVE Musetti-Medvedev, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: il toscano tenta l'impresa per approdare ai quarti di finale OA Sport

Inizia oggi, martedì 15 agosto, l'avventura di Lorenzo Musetti all'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il carrarino avrebbe dovuto giocare nella notte di ieri ma il suo match, come molti… Leggi ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Musetti-Evans. Il match vale per il primo turno del M. 1000 statunitense ...