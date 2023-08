LIVE Italia-Romania 2-0 | Europei volley femminile in DIRETTA | Degradi decisiva nel finale del secondo set | 25-19

(Di martedì 15 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Primo tempo Lubian 3-5 Muro Ioan 3-4 Errore al servizio2-4 Errore al servizio2-3 Errore al servizio1-3 Mano out Inneh da zona 4 1-2 Errore al servizio0-2 Out Danesi in primo tempo 0-1 Vincente Ungureanu da zona 4 Sono 9538 gli spettatori all’Arena di Verona. Un vero spettacolo! 25-19 E’a chiudere il set, ottimo l’ingresso della schiacciatrice azzurra.avanti 2-0 24-19 In rete Antropova da seconda linea 24-18 La slash di23-18 Vincenteda zona 4 22-18 Errore di Lubian in fast 22-17 La pipe di21-17 Muro di Virlan 21-16 Il diagonale di Inneh da zona 2 21-15 Errore al servizio ...

... valida per la Champions League - Qualificazione - Semi finali , sarà visibile in diretta e in esclusiva su BCC iPlayer all'estero mentre inpotrete restare aggiornati seguendo la nostra ...La diretta testualedi- Romania , partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra, Belgio, Estonia e Germania. Le ...Parte l'Europeo dell'Italvolley femminile guidata da Davide Mazzanti. Nella splendida cornice dell'Arena di Verona, le azzurre affrontano la Romania per il match inaugurale della competizione. Sylla e ...

Europei femminili: Italia-Romania 2-0 LIVE Sky Sport

Danesi: 'Italvolley spot per la Pallavolo. Siamo un gruppo unito' Italvolley del CT Davide Mazzanti agli dal 15 agosto al 3 settembre 2023. Le back-to-back 2007-2009. Tempo d'esordio per l'del CT Davi ...Prendono il via ufficialmente i Campionato Europei 2023 di volley femminile. L'Italia è subito pronta per entrare in scena con il match d'esordio delle ore 20.00 contro la Romania. Sulla carta la sfid ...