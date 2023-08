Lione | UFFICIALE | preso O'Brien dal Crystal Palace

(Di martedì 15 agosto 2023) Ilha ufficializzato l'arrivo di Jake O'dal. Per il difensore irlandese contratto fino al 2027. Welcome @o...

L'ultimo successo in una partitarisaliva infatti al torneo 250 dinel mese di maggio. Un passo indietro quest'oggi per un falloso Berrettini rispetto a quanto visto in quel di ...Harry Kane (Lapresse) - calciomercato.itE': Harry Kane e il Tottenham si sono separati. ... superando il precedente record di 64 milioni pagati per assicurarsi Tanguy Ndombele dal. ...18.20 -l'arrivo di Cajuste al Napoli dal Reims. 17.15 - Il Bologna ha chiuso per Dan ... il Lipsia prende per 35 milioni di euro dalil difensore francese Castello Lukeba (classe 2002),...

UFFICIALE: Olympique Lione, dal Crystal Palace arriva Jake O'Brien TUTTO mercato WEB

L'ufficialità è arrivata, Jake O'Brien saluta il Crystal Palace e arriva all'Olympique di Lione: per il difensore un contratto valido fino al giugno 2027 ...Si delinea il panorama della prima giornata della Ligue 1 con le ultime partite concluse: il Monaco e il Rennes celebrano vittorie nette, sconfiggendo il Clermo ...