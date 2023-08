Limonata alla lavanda | dissetante | ricca di vitamina C | depurativa e rilassante

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 15 agosto 2023)Questa bevanda ha un gusto particolarissimo e un delicato profumo di, si prepara con una base pere possiamo dolcificarla con miele oppure zucchero a seconda delle nostre esigenze. Se è il periodo di fioritura possiamo usare i fiori freschi a fine preparazione per decorare. Voglio precisare che i boccioli diper uso erboristico vanno raccolti a giugno e poi seccati a mazzetti avvolti in fogli di carta e a testa in giù, in un luogo areato ma all’ombra. Per uso cosmetico il periodo di raccolta è a luglio. Come già vi ho accennato in articoli precedenti, questa pianta èdi proprietà benefiche, ottima anche per combattere ansia e ...