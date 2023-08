Liliane Murekatete moglie di Soumahoro | indagato il fotografo Carchidi per la diffusione degli scatti osé | Accuse infondate

L'autore delle foto audaci di, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, è stato coinvolto in un'indagine condotta dalla procura di Roma per presunta 'divulgazione non autorizzata di dati riservati'. Secondo l'...Un'indagine della Procura di Roma vede stavoltanel ruolo della vittima e non di accusata . Poche settimane fa, all'inizio di luglio, è stato infatti iscritto nel registro degli ...commenta L'autore delle foto osé di, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro , è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma per 'diffusione illecita di dati sensibili'. Secondo l'accusa, l'uomo ...

Caso Soumahoro, indagato il fotografo degli scatti privati alla moglie Liliane Murekatete: «Non autorizzata la divulgazione» Corriere Roma

