: il governo amico dell'discrimina donne e ragazze Da greenreport: "Esperti indipendenti delle Nazioni Unite Reem Alsalem, Special Rapporteur on violence against women and girls, its ...Più che raddoppiati in un anno gli sbarchi dei migranti in. Secondo i dati contenuti nel dossier Viminale 2023, gli arrivi sono passati da 41.435 nei ...34% pari a 54.693) seguito dallacon ...Più che raddoppiati in un anno gli sbarchi dei migranti in. Secondo i dati contenuti nel dossier Viminale 2023, gli arrivi sono passati da 41.435 nei ...34% pari a 54.693) seguito dallacon ...

Libia: l’Italia regala altre tre motovedette per respingere i migranti Globalist.it

Altre tre vedette made in Italy- pure nuove di zecca – arrivate in questi giorni a Tripoli: erano previste per la Guarda Costiera italiana sono finite alla c.d. guardia costiera Libica” ...Dossier di Ferragosto del Viminale: 61% delle partenze dalla Tunisia, le Ong salvano solo il 4,5% dei migranti. Diminuiscono i reati, ma salgono quelli di ...