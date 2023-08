L' ecoansia è una nuova malattia globale

Leggi su panorama

(Di martedì 15 agosto 2023) Nel nuovo glossario ambientalista scopriamo che la «meglio gioventù» soffre di strane patologie. D’altra parte questa è l’età dei gretini. L’l’abbiamo scoperta un giorno di fine luglio. Prima quasi nessuno sapeva cosa fosse. Poi l’abbiamo vista rimbalzare sui giornali e in tv fra le parole più gettonate. Trattasi di unasimbolo dell’era gretina. O meglio, come spiegano gli esperti, di «uno stato di allarme emotivo davanti al caldo record, alla siccità anomala, alle catastrofi ambientali» che produce stati di agitazione, momenti di panico e può portare a scelte dolorose, come la rinuncia a mettere al mondo dei figli. Almeno così ha detto una 27enne aspirante attrice che s’è messa a piangere al Festival del cinema di Giffoni. E prima ancora che si capisse se il suo fosse un moto sincero o una messinscena per il set, il ministro Pico ...