Lecco | bambina di 11 anni dispersa dopo il tuffo nel lago | in corso le ricerche dei sommozzatori

(Di martedì 15 agosto 2023) Sono inledi unasenegalese di 11dal primo pomeriggio di oggi nei pressi di Mandello del Lario (). Dalle prime informazioni, lasi sarebbe tuffata in acqua insieme al fratello più grande davanti alla foce del fiume Meria, ma non è più riemersa. La spiaggia, affollata di bagnanti che hanno dato l’allarme, è stata transennata, mentre quattro– scrive il Corriere della Sera – stanno scandagliando ilnel punto dove la piccola è finita sott’acqua. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra nautica, oltre al personale del 118 e ai carabinieri. Leggi anche: Giovane scomparso in un laghetto nel milanese, lo zio ammette: «L’ho ...

Sono in corso le ricerche di unasenegalese di 11 anni, dispersa dal primo pomeriggio di oggi nei pressi di Mandello del Lario (). Dalle prime informazioni, lasi sarebbe tuffata in acqua insieme al fratello più grande davanti alla foce del fiume Meria, ma non è più riemersa. La spiaggia, affollata di bagnanti che ...... mentre in via Correggio un'auto con una famiglia a bordo, madre, padre edi due anni e ... In particolare sono state bloccate le linee ferroviarie per Como,e Sondrio a causa di un 'grave ...... Bergamo - Carnate - Milano, Saronno - Seregno - Milano - Albairate,- Carnate - Milano. I ... mentre in via Correggio un'auto con una famiglia a bordo, madre, padre edi due anni e ...

Lecco, bambina di 11 anni dispersa dopo il tuffo nel lago: in corso le ... Open

Una bambina di 11 anni si è tuffata nel lago per fare il bagno insieme al fratello più grande nel giorno di Ferragosto, ma non è più riemersa. È successo a Mandello del Lario, in provincia di Lecco.La ragazzina era entrata in acqua in prossimità della foce del torrente Meria, sulla sponda lecchese del lago di Como, a Mandello del Lario ...