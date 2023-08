Le pagaiate troppo metropolitane di Pier Silvio in sup e l’estate svanita del Grande Indifferenziato

Leggi su linkiesta

(Di martedì 15 agosto 2023) Anni fa mi raccontarono cheBerlusconi diceva che la sua vita era cambiata quando aveva scoperto che, sulla barca, poteva far mettere una palestra. Se hai modo di non far sgonfiare il deltoide, allora sì che puoi restare in crociera un mese. La presi per una fissazione di quelle da, appunto, palestrato: fisicamente,non era in effetti dissimile da quelli che vedevi in palestra fare esercizi che li rendevano sempre più gonfi, e che la gente normale guardava chiedendosi «ma veramente pensi di essere tanto più figo quanto più somigli a un culturista?». Poi è arrivato il mondo come è oggi, la gente ha iniziato a filmarsi, la palestra è diventata una tappa fissa della fotogenia, e sul mio Instagram non c’è tizio, da Paolo Stella a Luis Sal, che non sia devoto al muscolo e non s’instagrammi facendo ...