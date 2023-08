Le debolezze dell’ECOWAS

(Di martedì 15 agosto 2023) L'organizzazione che riunisce i paesi dell'Africa occidentale aveva promesso di intervenire in Niger ma non l'ha fatto, e non è la prima volta che si dimostra poco efficace

... viste letattiche da ambo le parti e le voci che parlano di revoca o rinvio'ultimatum. Intanto la Francia non ha perso occasione per ribadire il proprio supporto all'e allo ...... viste letattiche da ambo le parti e le voci che parlano di revoca o rinvio'ultimatum. Intanto la Francia non ha perso occasione per ribadire il proprio supporto all'e allo ...