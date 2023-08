Lazio-Bonucci | blitz di Lotito Le ultime

(Di martedì 15 agosto 2023) Laè alla ricerca di un difensore d’esperienza per la difesa e la richiesta di Sarri sarebbe quella di LeonardoLaè alla ricerca di un difensore d’esperienza per la difesa e la richiesta di Sarri sarebbe quella di Leonardo. Il difensore della Juventus è davanti a un bivio perché sul tavolo ha anche una proposta da parte dell’Union Berlino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,potrebbe fare unimportante per il centrale bianconero e convincerlo a restare in Italia, anche se per il momento non sarebbe una priorità visto le situazioni Pellegrini-Rovella.

In taglio basso 'Colpi Roma: Paredes e Sanches', 'Arnautovic a casa Inter: oggi da Inzaghi', 'Laapre la porta a'. Su 'Tuttosport' il titolo è 'Auguri, Spalletti!' con il nuovo ct che '...In Italia, c'è l'ipotesi, ipotesiLa cosa certa è che il futuro diresta incerto. Il difensore, fuori dal progetto dei bianconeri , potrebbe andare altrove per evitare ...Tuttavia forse potrebbe pestare i piedi a Provedel: di fatto laavrebbe due titolari e due ... Credit Foto Getty Imagesverso l'Union Berlino L'Union Berlino, dopo aver acquistato dall'...

[themoneytizer id=”99064-6] Su Bonucci, in uscita dalla Juventus, oltre all’Union Berlino c’è anche la Lazio. I tedeschi hanno già inviato una proposta scritta al calciatore e avrà tempo fino a doman ...La Gazzetta dello Sport apre con la situazione Spalletti in Nazionale: “Duello Italia”, “La Federazione vuole Spalletti CT, De Laurentiis fa muro”. Nel taglio alto si parla del Torino vittorioso in Co ...