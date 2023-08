Larissa Iapichino è la migliore italiana nei ranking mondiali | insidia la vetta | ai Mondiali per l’impresa

Leggi su oasport

(Di martedì 15 agosto 2023)sarà una delle italiane più attese ai2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. L’azzurra ha infatti vinto tre gare consecutive di salto in lungo in Diamond League e in inverno si era messa al collo la medaglia d’argento agli Europei Indoor. La toscana si è mantenuta su un livello costante di altissima qualità e le misure sono state encomiabili, con due mirabili acuti: il 6.97 in sala (nuovo record italiano al coperto) e il 6.95 all’aperto. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha dimostrato una grande grinta a Montecarlo, riuscendo a vincere all’ultimo assalto contro avversarie di grandissimo spessore. La nostra portacolori sarà una delle grandi favorite per la conquista delle medaglie nella rassegna iridata e ha tutte le carte in ...