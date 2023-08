L’aeroporto di Catania torna operativo | riaperto dopo 25 ore di stop a causa dell’eruzione dell’Etna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023)25 ore di chiusura, ètoalle 6 del mattino di FerragostoFontanarossa di. Lo scalo era stato chiuso alle 5 di mattina del 14 agosto adella cenere caduta sulle pistel’eruzione, ed erano stati cancellati tutti i voli in partenza mentre quelli in arrivo non cancellati sono stati dirottati su Trapani e Comiso. La società di gestione delha comunicato che è statoconsigliando comunque ai passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Prima l’incendio, che hato la chiusura per tre settimane, poi loper l’eruzione: ...