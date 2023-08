La speleologa intrappolata a 200 metri di profondità nella Grotta del Falco

(Di martedì 15 agosto 2023) Unadi circa 25 anni si è infortunata a circa 200diieri 14 agosto durante un’esplorazionedel, sui monti degli Alburni, in provincia di Salerno. Sul posto, a Corleto Monforte, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con diverse squadre locali e altre squadre di soccorso provenienti da altre zone d’Italia.serata di ieri è stata raggiunta dalla squadra di primo intervento. È stata visitata da un sanitario che ha provveduto a stabilizzarla. Stamattina le operazioni di recupero sono ancora in corso. La ragazza, che era incon un gruppo di amici, è scivolata mentre percorrevano un tratto orizzontale di alcune centinaia di, alladi ...

L'Aquila. Anche il Soccorso speleologico abruzzese è sceso in campo per salvare la giovanerimastain una grotta nel salernitano. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (Cnsas) per il ...Unadi circa 25 anni si è infortunata a circa 200 metri di profondità ieri 14 agosto durante un'esplorazione nella Grotta del Falco, sui monti degli Alburni, in provincia di Salerno. Sul posto, ...Si è infortunata durante un'esplorazione nella Grotta del Falco. L'intervento del Soccorso alpino e ...

La speleologa intrappolata a 200 metri di profondità nella Grotta del ... Open

StampaNella giornata di ieri, alle ore 20 circa, il Comando di Salerno dei vigili del fuoco è stato allertato per prestare soccorso a una persona in difficoltà all’interno di una grotta, nel comune di ...Una speleologa di circa 25 anni nella giornata di ieri si è infortunata a circa 200 metri di profondità durante un’esplorazione nella Grotta del Falco, sui monti degli Alburni, in provincia di Salerno ...