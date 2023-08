La signora Seymandi | Segre rompe il silenzio | volano stracci

(Di martedì 15 agosto 2023) Dopo quasi dieci giorni dai fatti parla Massimo, il commercialista e banchiere di Torino protagonista del famoso video in cui al termine della festa di fidanzamento manda all'aria il matrimonio con la compagna e collega Cristinaaccusandola di tradimenti. Una storia che è ancora sulla bocca degli italiani, divisi in tifoserie. "Non vi è violenza ad affermare la verità pubblicamente. Raccontare che laprima ancora di sposarmi, intesseva altre relazioni sentimentali non è violenza: è un fatto che – se la relazione fosse stata quella di una coppia aperta – non sarebbe stato preclusivo al nostro matrimonio", scrive l'uomo in una lettera alla Stampa.rimarca che tre anni fa ha chiesto adi sposarlo ottenendone l'assenso, quinbdi la ...

