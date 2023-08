La Russia doterà i nuovi sottomarini nucleari di missili ipersonici Zircon

(Di martedì 15 agosto 2023) Idella classe Yasen sonoa propulsione nucleare conda crociera, costruiti per sostituire id’attacco nucleare dell’era sovietica. Lasta per equipaggiare i suoicon, ha dichiarato il capo del più grande costruttore navale russo all’agenzia di stampa statale RIA in un’intervista pubblicata

La normativa sulle materie prime critiche (CRM)l'UE degli strumenti per garantire il suo accesso a un approvvigionamento sicuro e ...in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della, ...Ma quali sono le richieste di Putin all'Ucraina 'Se l'Ucraina sidi armi nucleari tattiche, sarà una minaccia strategica per la. L'Ucraina ha avuto, nel suo passato sovietico, ...La normativa sulle materie prime critiche (CRM)l'UE degli strumenti per garantire il suo accesso a un approvvigionamento sicuro e ...in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della, ...