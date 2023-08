La ragazza e l’ufficiale | chi è Kivanc Tatlitug l’attore che interpreta Seyit Emionf

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 15 agosto 2023) Il carismatico attore e modello turco K?vançha fatto ritorno sul piccolo schermo con una nuova e avvincente serie televisiva. Protagonista di “La“,sta conquistando nuovamente il cuore dei fan con la suazione coinvolgente e magnetica. La serie, iniziata venerdì 9 giugno, sta attirando l’attenzione degli spettatori di tutto il mondo grazie alla sua trama coinvolgente e alle performance eccezionali del cast. In Italiaè diventato famoso per averto Cesur in Brave and Beautiful. Il ruolo di KurtEminof In “La”, K?vançil ruolo del protagonista principale, incanalando il ...