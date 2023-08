La quarta incriminazione di Donald Trump | «Ha cercato di ribaltare il risultato delle elezioni in Georgia»

(Di martedì 15 agosto 2023) L’ex presidente degli Stati Unitiè stato incriminato per lavolta. Stavolta nell’indagine sulle sue pressioni perildel 2020 in. Lo ha deciso il Gran Giurì della contea di Fulton ad Atlanta. L’atto di accusa lo vede in compagnia di altre 18 persone. I capi d’imputazione sono in tutto 13. Tra questi la la legge anti racket, l’aver sollecitato un pubblico ufficiale a violare il suo giuramento di fedeltà, la cospirazione per impersonare un pubblico ufficio (la vicenda dei falsi elettori) e commettere una serie di falsi. Nel comunicato pubblicato dai responsabili della sua campagna su Truthrisponde accusando la procuratrice Fani Willis di essere «rabbiosa e ...

