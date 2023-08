La penale per liberare Spalletti? Una questione di principio

In caso contrario deve versare al Napoli unadi 3 milioni. Qualcuno sostiene che tale vincolo valga soloi club di qualsiasi campionato, italiano e non, a chiarire il significato della ...... Ma il presidente del Napoli non intende fare deroghe sullada pagareun impegno prima della fine del contratto tra il tecnico toscano e gli azzurri. In un comunicato il 'cinepresidente', ...... ho chiesto garanzie sul rispetto di questo periodo sabbatico, inserendo unanel caso in cui ... 'Spalletti a oggi è assolutamente libero di collocarsi presso qualunque squadra mafarlo deve ...

De Laurentiis e la penale per Spalletti ct: "La Figc deve pagare" Corriere dello Sport

inserendo una penale nel caso in cui il suo impegno fosse venuto meno. Per quanto riguarda la Federazione, osservando la vicenda in discussione, ciò che mi appare più sorprendente è che si arrivi a ...Anche il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, attraverso il suo profilo twitter s'è espresso sulla replica di Aurelio De Laurentiis ...