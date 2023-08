(Di martedì 15 agosto 2023) Dopo quasi 18 mesi di guerra potrebbe essersi aperto uno spiraglio per porre fine alle ostilità in. Il Capo di Stato Maggiore della, Stefan Jenssen, ha suggerito adi cedere alcuni ...

"Scambiare un territorio per un ombrello dellaÈ ridicolo" ha scritto in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, commentando le frasi di Jenssen. "Ciò significa ...Unico candidato del partito populista e ultraliberista 'La libertad', il 52enne Milei ha ...a Buenos Aires da una famiglia modesta discendente da italiani , Milei è stato a lungo un docente ...Il suo partito (LLA, La Libertad) èsolamente nel 2021, e non era tra i favoriti. Invece alle primarie di domenica ha vinto con il 30% delle preferenze, davanti agli storici partiti di ...

La Nato avanza una proposta di pace in Ucraina ma la risposta di Kiev è durissima: ipotesi ridicola Tiscali Notizie

Il Capo di Stato Maggiore, Stefan Jenssen, ha suggerito a Zelensky di cedere territori alla Russia in cambio dell’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza Atlantica. Scenario che porterebbe alla cessazione ...Mentre il conflitto in Ucraina si trascina senza un'apparente via d'uscita, la Russia fa sfoggio della sua potenza militare, annunciando che presto i nuovi sommergibili a propulsione atomica saranno e ...