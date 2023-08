La mitragliata di De Laurentiis sul caso Spalletti | «Non è questione di denaro L’addio di Mancini? Non sanno tenere i rapporti»

(Di martedì 15 agosto 2023) Non si tratta di «vil, bensì di principio» dice il presidente del Napoli Aurelio Desuldi Luciano, sempre più vicino a diventare il prossimo ct della Nazionale, ma sul quale pende ancora la famigerata clausola del contratto con il Napoli che vieterebbe all’allenatore toscano di accettare l’incarico se non pagando un indennizzo ai napoletani. Depunta il dito contro il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nelle cui mani sarebbe la soluzione per sbloccare l’impasse: «Se la scelta cade su– dice il patron del Napoli dai canali ufficiali del club- grande allenatore con 25 anni di esperienza ad alto livello, offrendogli uno stipendio di 3 milioni netti per tre anni, non ci si può fermare di fronte all’accollo (pagare per conto ...

Per il Calcio Napoli tre milioni non sono certo molti, e per Aurelio Desono ancora meno. Ma la questione nel caso di specie non è di 'vil denaro', bensì di principio". Davanti a quel che ...Per il Calcio Napoli tre milioni non sono certo molti, e per Aurelio Desono ancora meno. Ma la questione nel caso di specie non è di 'vil denaro', bensì di principio". Davanti a quel che ...