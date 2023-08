La conduttrice ha parlato di un momento difficile della sua vita

... ma quale sarà il futuro di Insinna nel piccolo schermo Di recente si èdi un suo ... mentre Insinna passerebbe, appunto, sulla rete che ha ospitato lacasertana nella passata ...La42enne dopo il Sudamerica, la Sardegna e le Dolomiti è ora di nuovo in Sardegna ! ... Nelle ultime settimane infatti si èpiù volte di crisi tra i due, ma poi puntualmente il ...... che hadi una collega recentemente, sia per il programma culinario di Rai1. In particolare sulladice: Infatti Platinette ricorda La prova del cuoco dove Antonella aveva già ...

Diletta Leotta, dall'annuncio della relazione con Loris Karius alla gravidanza TGCOM

La conduttrice, tra gli ex protagonisti della quinta edizione del Gf Vip, si è raccontata in una lunga intervista al Corriere Della Sera.Fabio Ravezzani ha parlato dell'ok dato da Aurelio De Laurentiis alla Figc per liberare Luciano Spalletti per il ruolo di commissario tecnico ...