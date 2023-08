La classifica Arwu di Shanghai sulle migliori università al mondo | La Sapienza prima tra le italiane

(Di martedì 15 agosto 2023) È tutto statunitense il podio dellealsecondo laAcademic Ranking of World Universities dell’organizzazione indipendenteranking consultancy. Continua da vent’anni il dominio in testa al ranking mondiale dell’di Harvard, seguita dalla Stanford University e dal Mit. Primo e unico ateneo italiano tra i primi 150 alè l’Ladi Roma, che si piazza nella fascia 101-150. Seguono poi l’Statale di Milano, di Padova e di Pisa, che sino pari merito dopo La, ma nella fascia 151-200. A seguire c’è poi il Politecnico di Milano, l’di Bologna e la Federico II ...

ZURIGO - Harvard è la migliore università al mondo per il 22esimo anno consecutivo, secondo la classifica Academic Ranking of World Universities, pubblicata oggi dall'organizzazione indipendente ... Anche al secondo e terzo posto si collocano due atenei statunitensi: Stanford e il Massachusetts Institute of Technology (MIT). Al quarto posto c'è la britannica Cambridge mentre al quinto e al sesto ...