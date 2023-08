La casa degli orrori della «killer dei gatti» | verso un nuovo sgombero a Roma | che ne sarà degli animali rinchiusi

(Di martedì 15 agosto 2023) Conosciuta in tuttacome la «dei». L’accumulatrice seriale che raccattarandagi per le stradeCapitale dovrà lasciare il suo appartamento a Re diper permetterne la pulizia. Un’abitazione di 150 metri quadri – scrive Il Messaggero – ridotta a una vera e propria discarica, dove vivono i felini tra cumuli di spazzatura. Ma ben presto, l’incubo durato vent’anni potrebbe finire. Dopo le denunce di vicini, residentizona, decine di associazioniste, il sindaco Roberto Gualtieri ha infatti firmato un’ordinanza che dispone loe «il recupero delle condizioni di salubrit໫attrainterventi di disinfezione e ...

Chi volesse adottare ICE si porta aun cane giovane, sano e bello. Serve qualcuno che, nei ... Per andare a conoscere e valutare l'adozione di Ice o anche unoaltri tanti cani ospitati dalla ...Il presidente Gabriele Costamagna ha scelto l'intimità dicon la famiglia ed direttore ... Inoltre a dicembre il Piemonte ospiterà l'assemblea nazionale di Federcasa con la presenza82 ......ha ordinato alla componente femminile dello staff dell'amministrazione comunale di rimanere a. ... a esclusioneocchi. I sogni spezzati delle donne afghane, niente istruzione per loro A ...

La casa degli orrori della «killer dei gatti», verso un nuovo ... Open

Fisker è l’ultima casa automobilistica ad adottare il North American Charging ... all’infrastruttura di ricarica di Tesla che si estende in tutto il territorio degli Stati Uniti e del Canada. Con ...Le spiagge si affollano con il picco della stagione estiva e assieme ai bagnanti spuntano come ogni anno divieti che regolano come e quali cibi possono essere portati nei lidi attrezzati. L’ultimo cas ...