La banca centrale cinese taglia i tassi a un anno dopo un altro crack nel settore immobiliare

(Di martedì 15 agosto 2023) A sorpresa laha ridotto oggi il tasso sui finanziamenti di durata annuale, una mossa che mira a sostenere l’attività economica da cui provengono diversi segnali di difficoltà. Il tasso è stato ridotto di 0,15 punti basi e portato quindi al 2,5%, il valore più basso dal 2014. Gli ultimi dati economici, relativi a luglio, hmostrato una debolezza nei consumi e nell’attività delle imprese, altre rilevazioni hmostrato la scorsa settimana come il paese si trovi in una condizione di pericolosa deflazione (rallentamento della crescita accompagnato da un aumento dei prezzi, ndr). Tuttavia, rileva l’agenzia Bloomberg, il taglio deinon pare aver rassicurato gli investitori ma anzi aumentato le preoccupazioni spingendo le borse al ribasso. Lo yuan è in calo ...

Questa decisione è stata presa al fine di limitare i rischi per la stabilità dei prezzi", ha affermato la, osservando che la decisione è volta a garantire tali dinamiche delle ...Larussa (Bcr) ha alzato il tasso di riferimento dall'8,5% al 12% per contrastare la caduta del rublo e frenare la corsa dell'inflazione, ritenendo "possibile" un ulteriore aumento in caso ...Larussa avverte che un nuovo ulteriore aumento dei tassi è possibile se i rischi di inflazione aumentano. In mattinata ha annunciato la decisione di aumentare il suo tasso di interesse ...

Il rublo crolla e affonda l'economia russa. La Banca centrale aumenta i tassi d'interesse al 12% Il Riformista

A sorpresa la Banca centrale cinese ha ridotto oggi il tasso sui finanziamenti di durata annuale, una mossa che mira a sostenere l’attività economica da cui provengono diversi segnali di difficoltà. I ...Questa decisione è stata presa al fine di limitare i rischi per la stabilità dei prezzi", ha affermato la Banca centrale, osservando che la decisione è volta a garantire tali dinamiche delle ...