‘Killers of a Certain Age’ e altri grandi libri con protagoniste donne over 40

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 15 agosto 2023) Ci sono tantissimiincredibili che rientrano in questa categoria e dovrebbero ricevere più attenzione! Abbiamo messo insieme una lista diconstraordinarie, complesse, potenti e vulnerabili che vivono la loro vita oltre i 30 anni, e speriamo che siano proprio quello che stai cercando. “Come non perdersi in un bicchier d’acqua” di