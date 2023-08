Kate Middleton | la vendetta contro William con le amiche

Leggi su dilei

(Di martedì 15 agosto 2023) Laè un piatto che va servito freddo e senza troppo clamore. Lo sa bene anche, che ha deciso di prendersi una rivincita sul maritodopo che gli scatti in pista di quest’ultimo in un club di Londra hanno fatto il giro del web. E così la Principessa, in compagnia di alcuni amici, ha deciso di godersi un po’ di sano divertimento senza il suo consorte, facendo tuttavia attenzione a non lasciare prove fotografiche., il rave con gli amici Se qualche mese fa il principesi era scatenato in pista con l’amico Guy Pelly al club Kolo di Londra,ha deciso di trascorrere una giornata con gli amici ad un Festival musicale. Lo riporta il Daily Mail, non risparmiando dettagli ...