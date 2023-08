“Kata è stata rapita per errore” | la telefonata da un carcere peruviano apre uno scenario inquietante

Stando a una telefonata avvenuta tra il padre e il nonno della piccola, infatti,potrebbe essererapita e portata in Perù. La telefonata che porta in Perù . La nuova pista nella scomparsa ...... ci penso io', avrebbe detto il nonno dinella telefonata partita da un carcere dove è ... che quando la figlia èrapita si trovava a sua volta in carcere. Gli inquirenti avrebbero preso ...Massimo Lanzillotti ha scritto sulla sua pagina Facebook che la ragazzina èritrovata, e ha ringraziato le forze dell'ordine per l'impegno nelle ricerche. Leggi Anche Rapimento, le ...

Rapimento Kata, una pista porta in Perù | Spunta una intercettazione sospetta TGCOM

Kata è scomparsa ormai da due mesi: spunta una pista che porta in Perù, le ultime notizie ...Il mistero di Kata, la bambina di origine peruviana scomparsa a Firenze due mesi fa, non ha ancora soluzione. Le indagini, al momento, non hanno avuto successo e sono diverse le piste che gli investig ...