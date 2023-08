Juventus | tra i pali spunta l’ipotesi Donnarumma!

(Di martedì 15 agosto 2023) Lain attesa di capire il futuro di Szczesny, si sta muovendo alla ricerca di un possibile sostituto del polacco, finito nelle mire del Bayern Monaco e nelle ultime ore riprende quotaDonnarumma. Il portiere del PSG e della Nazionale, infatti, fin dagli esordi col Milan è sempre stato un nome attenzionato dallaper farne l’erede di Buffon. La trattativa però tra la Vecchia Signora ed i Rossoneri per ovvie ragioni sportive è sempre stata impossibile da realizzare, dunque, Gigio è rimasto a lungo un sogno irrealizzabile. Il contratto firmato da svincolato nel 2021 col PSG ha poi allontanato ancor di più Donnarumma dalla, ma i bianconeri non hanno mai smesso di seguirlo. In questo momento in cui Donnarumma non sembra imprescindibile nel PSG per i dettami tecnici del nuovo ...

LE CONDIZIONI - Per il centrocampista argentino , reduce da una deludente stagione con la maglia dellae acquistato a titolo definitivo per una cifra compresai 4 e i 5 milioni di euro , ...I due principali indiziati per sostituire il bomber inglese sarebbero Dusan Vlahovic dallae Lautaro Martinez, che sarebbe in prima posizionele preferenze della società inglese che ...Commenta per primo Con Neymar all'Al Hilal . si libera un posto al PSG .gli obiettivi del club francese, c'è anche Chiesa della. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui la dirigenza parigina si è già messa in contatto con quella bianconera per avviare ...

Bonucci-Juve tra mercato e addio: Union Berlino e Lazio dopo la Fiorentina Tuttosport

Stando a quanto riportato da Sportitalia, dopo l'interesse di Juventus e Inter, Emil Holm è iscritto ufficialmente sul taccuino di Atalanta e Sassuolo. Il difensore svedese, classe ...Ha convinto tutti e in particolare Massimiliano Allegri. Andrea Cambiaso è un giocatore da Juve. Non che ci fossero poi tanti dubbi, ma - come ama ripetere il tecnico - un calciatore si valuta sul pos ...