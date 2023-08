Juventus | Chiesa al sapore d’Arabia | il PSG tenta l’affondo

... Allegri attende solo il sì del Sassuolo Domenico Berardi è stato accostato allaparecchie ...che al momento sembra piacere maggiormente al tecnico è quella di utilizzare Berardi e...Commenta per primo Con Neymar all'Al Hilal . si libera un posto al PSG . Tra gli obiettivi del club francese, c'è anchedella. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui la dirigenza parigina si è già messa in contatto con quella bianconera per avviare la trattativa.Si preannuncia un finale di mercato caldissimo per la. Da qui alla chiusura della finestra estiva può ancora succedere di tutto. Al di là delle ...si è saputo dell'interesse del Psg per,...

Chiesa e la voglia di Champions: il Psg ci pensa, per la Juve non ci sono incedibili La Gazzetta dello Sport

L'attaccante belga, dopo aver passato una stagione in prestito all'Inter, è oggi escluso al Chelsea ed attende dal mercato la sua ...Il PSG piomba su Federico Chiesa. Stando a quanto riferisce infatti Gazzetta.it, i francesi hanno messo nel mirino l’esterno della Juve, indicandolo come il perfetto sostituto del partente Neymar. La ...