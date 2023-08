Juventus-Alessandria in tv | data | orario e streaming amichevole 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 15 agosto 2023) Alle 10:30 di domani, mercoledì 16 agosto, è in programma l’di lusso tra. Ultima fermata bianconera prima dell’inizio del campionato, ad appena 4 giorni dal kick-off dei bianconeri. La partita si giocherà a porte chiuse, e per questo non sarà visibile nè in tv, nè in, ma non è da escludere che il club bianconero pubblicherà aggiornamenti sui suoi canali social. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.