Juve | un terzino si trasferisce in serie B

(Di martedì 15 agosto 2023) Gianluca Frabotta e il Bari, prove d’intesa. Ildestro è pronto a lasciare lantus in prestito per passare al club...

Dal 2020 al 2023 con la maglia dei brianzoli: 91 presenze e 11 gol che avevano stregato anche lae altri club, prima che l'Inter anticipasse tutti.sinistro, mancino di piede, abile ...20.22 - Nuovi contatti tra Manchester City e Barcellona, sempre più vicino aldestro ... trattativa impostata con lasulla base di un prestito con obbligo di riscatto 20.25 - Alla fine, è ...... dove premi la qualità di un'ala come Iling - Junior alla quantità di uncome Cambiaso o ... Beh, se questo vuole esser la, una squadra dove pullulano i Kostic e Weah, dove una volta c'erano ...

Juve, Cambiaso: "Mi ispiro a Cancelo. Allegri vuole che io sia dereminante" Sky Sport

Gianluca Frabotta e il Bari, prove d’intesa. Il terzino destro è pronto a lasciare la Juventus in prestito per passare al club pugliese.Il Newcastle è a caccia di un rinforzo per il terzino sinistro e il nome di Marc Cucurella è sulla lista delle opzioni. Tuttavia, non è l'unico nel mirino dei Magpies, ...