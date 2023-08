Juve | c’è l’accordo | Giuntoli regala ad Allegri un top assoluto

Leggi su rompipallone

(Di martedì 15 agosto 2023) Clamorosa indiscrezione di mercato:ntus in forte pressing su un top del nostro campionato per portarlo subito a Torino.potrebbe accogliere un big della Serie A e cardine della Nazionale maggiore:è al lavoro perre ai tifosintini un grande colpo di mercato che lascerebbe di stucco tutti, sia per l’effettiva fattibilità dell’affare, sia per le tempistiche davvero ristrette. A giorni si saprà la verità, ma intanto i contatti fra il calciatore e lantus sono continui. Domenico Berardi è da anni nel mirino dei dirigenti bianconeri, ma pare che questa volta laabbia in mano la volontà dell’attaccante calabrese.farà leva sulla richiesta di Berardi di cambiare aria e convincere il Sassuolo a cedere il suo ...