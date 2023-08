Jeda | «Sensi qualità eccelsa ma limitata Inter? Può essere»

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023) Nel caso in cui non dovesse sbloccarsi la questione Samardzic c’è la possibilità cherimanga all’. Per l’ex calciatorenon sarebbe un errore: il suo pensiero nel corso della diretta di Sportitalia. PIANO B – L’attende sempre novità sul fronte Lazar Samardzic, rientrato a Udine. Ieri sera, l’agente Giuseppe Riso ha aperto alla possibilità che Stefanorimanga.dà un giudizio: «Sesta bene credo che la fiducia ritrovata a Monza la possa ritrovare anche all’. Lui è un giocatore forte, solo che gli infortuni l’hanno frenato tanto. Hanno limitato un giocatore di una, sarebbe molto importante per l’se dovesse ...