Javier Milei | chi è il Grillo argentino che si fa consigliare dal cane

di STEFANO CASINI Siendo totalmente sincero, no me extrañó nada que,, se transformara, en menos de 3 años, en el candidato más votado de Argentina. Quizás no pensé que fuera tanta la diferencia con el segundo, Sergio Massa (el caballo del Comisario) que, ...... considerate una specie di grande sondaggio nazionale prima delle elezioni presidenziali del 22 ottobre, sono state vinte dall'economista di estrema destra e populista. È il leader di La ...di Alberto Galvi - L'economista di estrema destraha avuto ieri il 30,5 per cento dei voti, emergendo come il più votato alle elezioni primarie in vista delle presidenziali di ottobre. L'affluenza alle urne è stata inferiore al 70 per ...

Javier Milei, il leader di estrema destra che ha vinto le primarie in Argentina Il Post

Le presidenziali in Ecuador sono state ancora macchiate da un omicidio: Pedro Briones, candidato nella lista di Luisa González, è stato assassinato da ignoti.I mercati finanziari mostrano "appetito per la terapia d'urto" all'economia dell'Argentina paventata da Javier Milei ...