Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Toronto 2023 | montepremi e nuovo ranking

(Di martedì 15 agosto 2023)ha conquistato ildi, il torneo più importante della sua carriera. Il secondo della sua stagione, l’ottavo della sua carriera. Niente da fare per Alex De Minaur, che nonostante una strenua resistenza nel primo set deve arrendersi con il punteggio di 6-4 6-1.punti che permettano al tennista nativo di San Candido di festeggiare ilbestdi n°6 ATP, a solamente 65 punti dalla quinta posizione di Holger Rune. E non solo, perché arriva anche un cospicuo assegno da più di 1 milione di dollari. SportFace.

