Jake Dixon snobba il Mondiale di Superbike | “Non m’interessa”

(Di martedì 15 agosto 2023) Un destino ancora tutto da scrivere.milita attualmente in Moto2 difendendo i colori di Aspar. Il ragazzo, nelle ultime settimane, si sarebbe fortemente avvicinato alla classe regina, con Gresini Racing che sta seguendo attentamente l’epopea del britannico. Il centauro, però, aveva attirato anche gli appetiti di diversi team di, ma la corte è stata immediatamente rispedita al mittente: ildelle derivate, per adesso, non è nei pensieri dell’anglosassone. Le parole di“In fin dei conti, il mio sogno è quello di andare in MotoGP e di esserci – ha dettoa TNT Sport –. Ma deve essere la volta buona e mi deve essere data l’opportunità. Se mi verrà data l’opportunità di andare, mostrerò quello che so fare. Ma se non dovessi ...

Il profilo è quello di, che quest'anno sta ben figurando in Moto2 e che in passato ha già disputato due gare in MotoGP nel 2021 con la Yamaha del team Petronas (ora RNF).La rabbia diprima della pausa estiva aveva colto la prima vittoria della carriera in Moto2 ad Assen ed era a 44 punti dal leader del campionato Tony Arbolino. Il weekend di casa a Silverstone era ...Sempre al termine del primo giro alla curva Club è caduto l'idolo di casa, colpito all'interno da Darryn Binder. Il gruppo dei battistrada ha poi perso Alonso Lopez, scivolato alla Stowe, ...

Jake Dixon vuole la MotoGP: obiettivo Ducati nel team Gresini Corse di Moto

Jake Dixon è approdato in Moto2 nel 2019 dopo essere stato in precedenza vincitore di gare nel BSB e ha ottenuto la sua prima vittoria in un gran premio nel GP d'Olanda a giugno. Durante la pausa esti ...Il team Gresini ha confermato questa settimana che rimarrà con Ducati per le prossime due stagioni e che Álex Márquez manterrà il suo posto nel 2024. In altre parole, rimane ancora una Ducati da occup ...