Italiani in crisi | famiglie sempre più indebitate | cresce il rischio usura | come difenderti

(Di martedì 15 agosto 2023) Con ilre degli indebitamenti delleitalianeanche il. E l’Autunno 2023 non si prospetta tra i più rosei. La situazione è stata analizzata dal Centro Studi dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA. E non è delle migliori: aumentano, infatti, i debiti delleitaliane nei confronti delle banche, giungendo alla quota record di quasi 600 miliardi di Euro (595,1 per la precisione) e un importo medio di 22.710,00 Euro per ciascun nucleo famigliare. L’analisi è stata effettuata dal Centro Studi della CGIA di Mestre – ILoveTrading.itE con i debiti aumentano anche i rischi dell’, i quali ricadono in primis proprio su artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. E un dato su tutti è ...

Italiani in crisi, famiglie sempre più indebitate: cresce il rischio usura

