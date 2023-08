Italia | De Laurentiis blocca Spalletti | ora Gravina pensa a Conte

...tifosi del Napoli che sentono un profondo legame con l'allenatore della squadra Campione d', ... La Figc ora vuole Spalletti, continua De, ma è incoerente a chiedere a me di accollarmi ...... 'Per il Calcio Napoli tre milioni non sono certo molti, e per Aurelio Desono ancora ...di tifosi del Napoli che sentono un profondo legame con l'allenatore della squadra Campione d', ......Deracconta di aver inserito la penale "ascoltando la voce ed il sentimento dei milioni di tifosi del Napoli che sentono un profondo legame con l'allenatore della squadra Campione d'"...

Che cos'è la clausola rescissoria di Spalletti, la penale a cui punta De Laurentiis nei giorni del possibile approdo sulla panchina dell'Italia.“Non è una questione di denaro ma di principio”. Aurelio De Laurentiis ha voluto mettere le cose in chiaro e con un duro comunicato ha risposto pubblicamente alla FIGC che, visto l’addio di Mancini, v ...