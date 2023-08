Irpinia Terra di Mezzo | in sei comuni arte | cultura e musica Programma

Leggi su 2anews

(Di martedì 15 agosto 2023) Dal 31 Agosto al 6 Settembre in seidell’con DiVoceinDonna.degli eventi. Al via la quarta edizione didiRi-sorgente dal 31 Agosto al 6 Settembre, l’evento che toccherà seiirpini in un connubio die tradizione. L’evento è