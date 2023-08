Inter Vs Monza | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 15 agosto 2023) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Nerazzurri partono come sempre in prima fila per vincere il titolo, mentre i brianzoli vogliono stupire nuovamente alla loro seconda stagione in massima serie.Vssi giocherà sabato 19 agosto 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio MeazzaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri sono pronti a disputare un’altra grande stagione sulla falsariga di quella scorsahanno vinto Coppa Italia e Supercoppa, perdendo la Champions League soltanto in finale. Anche quest’anno sono usciti rafforzati dal mercato e aspettano ancora una punta per completare il reparto offensivo. Nell’ ultima amichevole hanno battuto il Salisburgo per 4-3. I brianzoli, dopo l’ottima stagione scorsa nella quale hanno ...

... con l'l'accordo è stato raggiunto per 15 milioni di euro bonus compresi (e nerazzurri che hanno chiuso per Carlos Augusto dalcon un grande blitz di mercato firmato Marotta - Ausilio), ...... e che l'era l'unica squadra italiana in corsa . Niente Torino, per ora niente Turchia per ... però, sarebbe affidarsi a Stefano Sensi , rientrato dal prestito ale autore di un ......in un primo momento a fare il percorso inverso con diritto di riacquisto in favore dell'. Se ... In quel caso potrebbero riaprirsi le piste Lecce, Bologna, Empoli eche avevano sondato Fabbian ...

Di corsa verso Inter-Monza: l'allenamento dei nerazzurri Inter - News Ufficiali

Il procuratore Giuseppe Riso ha parlato del futuro di un suo assistito. Parliamo dell'ex regista Stefano Sensi. Ecco le sue ...In casa Inter si continua a pensare al mercato e al futuro di Samardzic, che è in dubbio visto qualche intoppo tra il papà dell'agente e il club nerazzurro. Aspettando però il possibile acquisto del c ...