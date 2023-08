Inter | UFFICIALE Carlos Augusto dal Monza

(Di martedì 15 agosto 2023) Mentre sul fronte Samardzic impazzano le voci e le indiscrezioni, l'si cautela in entrata per quanto riguarda la difesa. Dopo la giornata...

IL COMUNICATO - 'Carlos Augusto è un nuovo giocatore dell'. L'esterno brasiliano classe 1999 arriva in nerazzurro dal Monza a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi ...Commenta per primo Il Chelsea ha reso noto il passaggio di Cesare Casadei al Leicester City . L'ex centrocampista dell', dopo un buon precampionato con la maglia dei Blues , si trasferisce alla corte di Enzo Maresca , dove troverà più spazio rispetto a quanto ne avrebbe trovato a Stamford Bridge. La formula è ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Bologna Non è ancora, ma ormai è cosa fatta: Marko Arnautovic sarà un nuovo giocatore dell'. I nerazzurri, dopo aver perso Lukaku e Dzeko, completano il pacchetto offensivo con la firma dell'austriaco, che ...

UFFICIALE - René Magritte è dell'Inter! Fcinternews.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il brasiliano si trasferisce dal Monza in nerazzurro. A dare l'ufficialità lo stesso club milanese sui propri social.