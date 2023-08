Inter | dopo Arnautovic ci sono due obiettivi e una speranza

(Di martedì 15 agosto 2023) L'avràma il mercato nerazzurro per quanto riguarda il reparto offensivo potrebbe non essere finito. Secondo 'Gazzetta.it',...

...all'. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di lunedì il club nerazzurro ha ricevuto una PEC che aggiornava di un nuovo cambiamento nella gestione del serbo:...le ultime delusioni, una big europea è pronta a fare all - in su Nicolò Barella riversando le proprie risorse su di luiL'ha chiuso l'ennesimo colpo della sua estate con l'arrivo di Marko ...... per definire un testo che sottoporrà all'attenzione- ministeriale - ha detto al Messaggero -... Un nuovo provvedimento, insomma,il Decreto Cutro, che a giudizio del ministro ha funzionato: '...

Social / Inter, tutta la gioia di Stabile dopo il gol: “Mamma mia, che serata!” fcinter1908

Marko Arnautovic torna all’Inter tredici anni dopo. L’austriaco fu una meteora nella stagione del triplete di Mourinho, giocando appena tre spezzoni in serie A. Ora torna come salvatore della patria, ...Samardzic all'Inter non è mai stata tanto in bilico quando adesso. I nerazzurri stanno aspettando una risposta da parte del giocatore e soprattutto del padre, la figura che ha frenato la trattativa fi ...