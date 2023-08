Inter | Arnautovic non basta a Inzaghi

(Di martedì 15 agosto 2023)ma non solo. L'ha chiuso per l'austriaco mavuole un altro profilo acquisto in attacco. Secondo il Corriere...

Commenta per primo L'avràma il mercato nerazzurro per quanto riguarda il reparto offensivo potrebbe non essere finito. Secondo ' Gazzetta.it ', dovesse partire Correa , gli obiettivi sono Folarin Balogun ...... capitano dell'. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio considererebbero l'attaccante tra gli ... arrivato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach, e a breve con l'innesto di Marko[...... una big europea è pronta a fare all - in su Nicolò Barella riversando le proprie risorse su di luiL'ha chiuso l'ennesimo colpo della sua estate con l'arrivo di Marko. L'austriaco ...

Perché quella di Arnautovic non è una scelta da Inter La Gazzetta dello Sport

Marko Arnautovic torna all'Inter tredici anni dopo. L'austriaco fu una meteora nella stagione del triplete di Mourinho, giocando appena tre spezzoni in serie A. Ora torna come salvatore della patria, ...